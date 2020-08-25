Росгвардия поблагодарила арестованного администратора «Омбудсмена полиции»

В Росгвардии отметили, что сотрудничество арестованного Владимира Воронцова с проектом «Омбудсмен полиции» позволило довести до общества объективную информацию о работе ведомства. Об этом во вторник, 25 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Благодарность с таким текстом Воронцову передали в ответ на просьбу предоставить ему характеристику. Документ принят канцелярией СИЗО-4, где содержится администратор сообщества.

В отношении Владимира Воронцова возбуждены и расследуются 14 уголовных дел. Следователи считают, что он причастен к вымогательствам, распространению порнографии, клевете и оскорблениям представителей власти. Сам бывший полицейский вину не признает.

Об аресте Воронцова стало известно 8 мая. За день до этого домой к нему пришли сотрудники правоохранительных органов, выпилили дверь болгаркой и стали проводить обыск.

Создатель паблика долгое время работал в полиции, дослужился до оперуполномоченного Центра «Э» главного управления столичного МВД. После увольнения создал проект «Омбудсмен полиции», куда начали обращаться с жалобами действующие сотрудники МВД. С середины 2019 года он стал активно указывать на профнепригодность отдельных руководителей министерства.