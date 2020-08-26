Раскрыта тайна человеческого мозга

Ученые Монреальского университета в Канаде раскрыли тайну механизма синаптической пластичности в головном мозге, которая лежит в основе формирования памяти и способности к обучению у человека и животных. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, кратко об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты воспользовались методом двухфотонной микроскопии, имитируя синаптический контакт между двумя нейронами. Синаптический контакт образован дендритными шипиками — выростами на поверхности дендритов, то есть ветвящихся отростков нервных клеток. Шипики получают входные данные от других нейронов, при этом сигналы бывают различной силы. Если конкретный сигнал постоянен, то срабатывает механизм, позволяющий нейрону усилить этот сигнал, а остальные подавить — это явление и называется синаптической пластичностью.

Оказалось, что в зависимости от количества входных сигналов (синапсов) и их близости друг к другу информация будет учитываться и храниться по-разному. Если клетка получает несколько сигналов, проходящих через конкретный участок дендрита, то эта информация будет считаться важной, и клетка будет наращивать шипики в этом месте, чтобы увеличить объем входных данных.

Открытие позволит разработать новые терапевтические подходы в борьбе с заболеваниями, влияющими на память, например синдромом ломкой Х-хромосомы или расстройствами аутического спектра.