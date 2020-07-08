Раскрыта реальная опасность коронавируса для мозга

Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что из-за коронавируса SARS-CoV-2 у пациентов могут возникать такие осложнения, как бред, воспаление головного мозга, инсульт и повреждение нервов. Статья, в которой раскрывается реальная опасность COVID-19 для нервной системы, опубликована в журнале Brain.

Исследователи выявили одно редкое и иногда смертельное состояние, называемое острым диссеминированным энцефаломиелитом (ADEM). Иногда у пациентов не наблюдаются респираторные симптомы, а основным проявлением COVID-19 у них оказываются неврологические расстройства. По словам ученых, это похоже на вспышки летаргического энцефалита в 20-х и 30-х годах XX века после пандемии гриппа 1918 года.

Ученые изучили данные о неврологических симптомах 43 человек с COVID-19 в возрасте 16-85 лет, которые лечились в Национальной больнице неврологии и нейрохирургии при Университетском колледже Лондона. Идентифицировали 10 случаев преходящей энцефалопатии, то есть временной дисфункции головного мозга, с делирием. Было также зафиксировано 12 случаев воспаления мозга, восемь случаев инсульта и восемь случаев повреждения нервов, связанного с синдромом Гийена-Барре.

Девять из 12 случаев воспаления головного мозга — это острый диссеминированный энцефаломиелит. Это состояние вызывается вирусными инфекциями, встречается, в основном у детей. В то же время ученые не нашли вирус в спинномозговой жидкости, из чего следует, что SARS-CoV-2 не воздействует на мозг непосредственно. Однако механизм развития неврологических расстройств пока остается неизвестным, хотя исследователи предполагают, что причиной является иммунный ответ на инфекцию.

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