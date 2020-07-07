В ООН предрекли учащение эпидемий зоонозных заболеваний

Зоонозные заболевания, которые передаются от животных к человеку, будут все быстрее распространяться по миру. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на экспертов ООН.

По словам ученых, болезни наподобие коронавируса появляются все чаще из-за высокого уровня потребления мяса, нерациональных практик в сельском хозяйстве и изменения климата. Все эти факторы изменяют структуру взаимодействия людей с животными, что приводит к разрушительным последствиям для окружающей среды.

Специалисты считают, что каждый год зоонозные заболевания убивают около двух миллионов человек. Так, Эбола и Лихорадка Западного Нила также являются вирусами, передающимися от животных к человеку. За последние два десятилетия, по мнению ученых, эпидемии подобных заболеваний нанесли ущерб мировой экономике в размере 100 миллиардов долларов.

Ранее ученые из Ливерпульского университета рассказали о том, что люди создали «идеальные условия» для передачи человеку заболеваний из дикой природы и их последующего распространения по всему миру. Эксперты считают, что активная трансформация экосистем, в частности вырубка лесов, способствует заражению людей новыми вирусами.

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