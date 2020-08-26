Москва справится с последствиями ливневых дождей

На улицах Москвы, во время нынешних ливней, в усиленном режиме работают более 300 аварийных бригад «Мосводостока». Около тысячи сотрудников и 270 единиц техники активно работают над тем, чтобы вода максимально быстро уходила в дождеприемные решетки. В проблемных местах, а также на вылетных магистралях и остановках общественного транспорта дежурят специальные бригады. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Комплексе городского хозяйства Москвы.

Сильнее всего стихия разгулялась в Юго-Западном округе столицы — там выпало порядка 30 миллиметров осадков, в Центральном округе — около 21 миллиметров и в Южном — порядка 20 миллиметров. Но столица в очередной раз оказалась готова к последствиям сильной непогоды, ситуация полностью под контролем коммунальных служб, и благодаря этому крупных происшествий в городе удается избежать, заявили в пресс-службе Комплексе городского хозяйства Москвы.

По данным статистики, среднегодовой объем стока, который пропускает ливневая канализация столицы, составляет 606,6 миллиона кубических метров, а развитая сеть подземных трубопроводов различного диаметра из железобетона, кирпича, керамики и полипропилена превышает своей протяженностью отметку в 8 тысяч километров.

Как отмечают эксперты, Москва занимает одно из лидирующих мест среди других мировых столиц по числу смотровых и дождеприемных колодцев — в городе их уже более 360 тысяч. Особенность системы водоотведения на территории города Москвы состоит в том, что оно организовано сразу несколькими способами. Основной из них — это прием поверхностного стока дождевых и талых вод через водоприемные решетки в разветвленную сеть подземных трубопроводов.

Также наряду с водоприемными колодцами на водосточной сети установлены смотровые колодцы, которые нужны для обслуживания водосточных трубопроводов. Чтобы содержать городскую водосточную сеть в технически исправном состоянии, ГУП «Мосводосток» регулярно проводит целый комплекс работ — таких как: обычное обследование водосточной сети, использование средств теледиагностики трубопроводов с помощью роботов; очистка и ремонт смотровых и водоприемных колодцев как вручную, так и с помощью современных илососных и комбинированных машин или промывка водосточных трубопроводов каналлопромывочными машинами.

Такие масштабные работы по содержанию в порядке водоотводящих систем имеют под собой серьезное основания — в последние годы климатические условия сильно изменились, а ливневые осадки нередко идут вместе с сильными порывами ветра и градом, отметили в пресс-службе Комплексе городского хозяйства Москвы.

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