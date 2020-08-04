Москвичей предупредили о преждевременной осени

Со следующей недели в Москве ожидается существенное похолодание и осенние дожди. О преждевременной осени жителей столицы предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

«Погода будет облачная, ночи станут за счет облачности не очень прохладными, порядка 13-15 градусов, но и солнечного прогрева днем не будет», — сказала она, подчеркнув, что спрогнозировать, как долго в столице продержится такая погода, пока сложно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз на август. По его словам, в последний месяц лета погода будет «нервной» со значительными температурными перепадами. При этом в половине регионов России температура будет выше нормы, так как они, по словам синоптика, окажутся в «красной» зоне.