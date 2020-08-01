Россиянам спрогнозировали опасную погоду

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о надвигающейся на ряд российских регионов опасной и неблагоприятной погоде. Об этом он рассказал ТАСС.

Так, интенсивные дожди, гроза, крупный град и сильный ветер ожидаются в воскресенье, 2 августа, в Краснодарском крае, Крыму, Челябинской области, регионах Приволжского федерального округа (ПФО) и Северного Кавказа.

На юг страны опасные явления придут из-за прохождения над этими регионами фронта. При этом в Крыму прогнозируется крупный град, поскольку облака в это время будут очень высоко. В Краснодарском крае ветер усилится до 15-20 метров в секунду, а на полуострове — до 25 метров в секунду.

В Челябинской области скорость ветра достигнет 27 метров в секунду. В этом регионе также пройдут сильный дождь с грозами и крупный град.

В конце июля Вильфанд спрогнозировал сильные ливни, ветер и град во многих субъектах Российской Федерации. По его словам, похолодание объясняется перемещением циклонического образования из Скандинавии.