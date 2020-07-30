Названы российские регионы с аномально теплым августом

Аномально теплый август ожидается в таких российских регионах, как Красноярский край и Якутия. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Кроме того, по словам синоптика, «заметно выше нормы» температура ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа, в Поволжье, Западной Сибири и на Урале.

Вместе с тем Вильфанд отметил, что на большей части европейской территории России температура в августе не будет превышать нормальные значение. «Отклонения положительные от нормы, но не очень высокие. И это характеристика того, что погода опять-таки будет неоднородной», — сказал он.

Ранее Вильфанд рассказал, что в европейской и азиатской части России ожидаются сильные дожди, грозы и ветер, а в Магаданскую область в ночь на 1 августа придут первые после летнего периода заморозки. По его словам, похолодание будет обусловлено перемещением циклонического образования из Скандинавии, фронтальные разделы от которого приблизятся к регионам России. Заметные изменения погоды будут в Псковской, Ленинградской областях, Карелии и Новгородской области. Сильные дожди пройдут и на западе Центрального федерального округа: в Смоленской, Брянской областях.