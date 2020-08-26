Афганская актриса и правозащитница получила огнестрельное ранение в Кабуле

Афганская актриса и правозащитница Саба Сахар получила огнестрельное ранение в Кабуле. Об этом сообщает «Би-би-си».

Муж 44-летней артистки Эмаль Заки рассказал, что трое неизвестных напали на его жену, когда она ехала на работу. По его словам, вместе с актрисой в машине находились еще четыре человека: ребенок, водитель и двое телохранителей. Телохранители также получили ранения.

Заки услышал выстрелы примерно через пять минут после того, как его супруга покинула дом. Он сразу побежал на место происшествия и вызвал скорую помощь. Доставленную в госпиталь Сахар прооперировали.

Уточняется, что Саба Сахар является одной из первых женщин-режиссеров в Афганистане и поднимает в своих фильмах вопросы коррупции и социальной справедливости. Артистка также борется за права женщин. Кроме того, она прошла обучение в качестве офицера полиции.

Правозащитная организация Amnesty International выразила обеспокоенность в связи со случившемся. Ее представители отметили, что в Афганистане наблюдается «чрезвычайно тревожный» рост нападений на киноактеров, политических активистов и правозащитников.