Названа основная версия пожара на горевшем четыре дня военном корабле США

Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard ВМС США мог стать следствием поджога. К этой версии склоняется следствие, сообщает NBC 7.

Источники телеканала в Пентагоне утверждают, что уже найден подозреваемый. Им оказался матрос, служивший на корабле.

По словам представителей ВМС, этот пожар стал одним из худших инцидентов, случившихся с военными кораблями вне боя за последние годы. В частности, контр-адмирал Филип Э. Собек назвал произошедшее «унизительным опытом».

Горевший в течение четырех дней USS Bonhomme Richard удалось потушить 17 июля. Борьба с огнем осложнялась тем, что на пути пожарных стояли строительные леса, а также другое оборудование и мусор. Кроме того, одна из систем пожаротушения корабля была отключена из-за работ по техническому обслуживанию.

В момент ЧП на борту Bonhomme Richard находились 160 человек. При этом к десантнику приписано около тысячи военнослужащих. Во время пожара пострадали 60 человек.

До сих пор неясно, подлежит ли корабль восстановлению. Известно, что в случае его безвозвратной потери покупка аналогичного судна обойдется флоту в четыре миллиарда долларов.

14 июля военные показали на видео, как загоревшееся судно тушат с вертолетов. Сообщается, что на его палубу вылили более полутора тысяч ведер воды. Из-за температуры пламени, достигавшей тысячи градусов, пожарные работали посменно — им требовалось восстанавливаться после перегрева.