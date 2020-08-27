На ремонт дорог в Коми выделили более 700 миллионов рублей

В Коми на ремонт и строительство дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году выделили 763 миллиона рублей. Об этом сообщил врио главы республики Владимир Уйба, передает «КомиИнформ».

«Сегодня работы идут на 13 дорогах регионального и межмуниципального значения. В Прилузье завершен ремонт покрытия трассы вблизи с.Спаспоруб на участке более 9 километров, объект готовится к сдаче. Также завершаются работы в Корткеросском районе на 6-километровом участке дороги "Сторожевск — Нившера"», — пояснил Уйба.

Всего, по его словам, в этом году на выделенные средства в республике отремонтируют 55 километров дорог: более 27 километров региональных и почти шесть километров местных. Кроме того, в Сыктывкаре приведут в порядок почти 22 километра улично-дорожной сети. Также планируется обустроить 50 пешеходных переходов и провести освещение на устаках трасс протяженностью более девяти километров.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.