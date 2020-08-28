Российские госкомпании поставят под жесткий контроль

Правительство собирается поставить российские госкомпании и госкорпорации под жесткий контроль, внедрив в том числе единые требования к отчетности. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

По мнению авторов документа, в настоящее время отсутствуют единый подход и правила формирования отчетности госпредприятий, что негативно сказывается на использовании бюджетных средств разных уровней. Особенно их волнует вопрос использования государственных субсидий.

Материалы по теме Мечты срываются «Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов Затянуть пояса Планы по развитию России изменились. Что ждет страну и людей?

Их получателей из числа госкомпаний и госкорпораций планируется обязать отчитываться о выполнении мероприятий, на которые были выделены бюджетные средства. В случае отклонения от намеченной цели нужно будет указывать причины. Требования касаются также средств, выделенных дочерним структурам госкомпаний и госкорпораций. Для последних отдельно прописана обязанность отчитываться о реализации нацпроектов, на которые предоставлены субсидии.

В действующем законодательстве за госкорпорациями закреплен отдельный статус. Деятельность каждой из них регулируется отдельным федеральным законом, в котором прописан некоммерческий статус организации. Это означает, что заработанная прибыль не может быть распределена между собственниками, а должна направляться на финансирование будущей деятельности.

В ходе последней проверки деятельности госкомпаний Счетная палата выявила, что они зачастую не имеют требуемой стратегии развития, недостаточно прозрачно выстраивают структуру управления и перечисляют в бюджет недостаточно чистой прибыли.