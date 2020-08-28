В Белоруссии оценили предложение Шушкевича об изменении статуса русского языка

Предложение изменить статус русского языка в Белоруссии носит провокационный характер. Так оценил инициативу бывшего председателя Верховного совета республики Станислава Шушкевича глава комиссии нижней палаты белорусского парламента по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько, передает РИА Новости.

«Это абсолютно необдуманное заявление провокационного характера, потому что большинство жителей республики говорят на русском языке. Для многих это родной язык. И, как сказал [президент Белоруссии] Александр Григорьевич Лукашенко, русский язык — это наш родной язык. У нас есть еще и белорусский, который мы ценим, любим и гордимся им», — заявил депутат.

Также Давыдько заявил, что не воспринимает заявление Шушкевича всерьез.

Ранее 28 августа Шушкевич призвал изменить статус русского языка в республике. По его словам, единственным государственным языком страны должен быть белорусский, соответственно, русский язык необходимо лишить такого статуса.

Русский язык в Белоруссии носит статус государственного с 1995 года. Тогда в республике прошел референдум, на котором 83,3 процента граждан поддержали инициативу по закреплению в конституции двуязычия страны. Согласно данным последней переписи населения, которая прошла в Белоруссии в 2009 году, 70 процентов населения назвали языком домашнего общения русский, а белорусский — 23 процента.