Раскрыт многократный рост дел о госизмене в России

К 2019 году количество осужденных за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства превысило 2,6 тысячи, в то время как с 2003 по 2007 год по этим статьям были наказаны 276 человек. Такие данные в пятницу, 28 августа, приводит Znak.com со ссылкой на статистику судимостей Верховного суда.

Как отмечает издание, резкий рост судимостей за госизмену, шпионаж, разглашение гостайны, экстремизм и создание экстремистского сообщества отмечен в 2008 году. Тогда были осуждены 143 человека против 84 в 2007 году.

Рекордно высокий показатель был зафиксирован в 2017 году, когда по этим статьям проходили 645 человек.

Ранее генерал ФСБ рассказал о росте дел о госизмене после присоединения Крыма. «Не все из тех, кто живет в Крыму, были в восторге от присоединения к России. У многих родственники на Украине, они солидарны с этой страной в вопросах внешней политики и встают на путь помощи украинским спецслужбам», — объяснил Александр Михайлов.

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