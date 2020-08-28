Жена мэра Нью-Йорка продолжила тратить миллионы долларов в кризис

Жена мэра Нью-Йорка Билла де Блазио Ширлейн Маккрей продолжила пользоваться услугами 14 помощников, на что тратила миллионы долларов даже во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail.

Среди сотрудников, от которых не смогла отказаться супруга градоначальника — видеограф с зарплатой в 70 тысяч долларов. Daily Mail подчеркивает, что в последний раз его задача заключалась в том, чтобы снимать, как она готовит печенье. Журналисты считают, что Маккрей потратила около двух миллионов долларов, чтобы оплатить труд нанятых людей. При этом власти Нью-Йорка сократили численность муниципальных работников на 22 тысячи, а также сократили бюджет полиции на 1 миллиард долларов.

Пресс-секретарь мэрии Шанель Карауэй заявила, что жители Нью-Йорка должны быть благодарны команде Маккрей. По ее словам, команда жены мэра «неустанно работает» над благосостоянием населения: в частности, это касается таких сфер, как психическое здоровье и профилактика насилия в семьях.

Маккрей и де Блазио поженились в 1994-м, они познакомились в администрации тогдашнего мэра Нью-Йорка Дэвида Динкинса.

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