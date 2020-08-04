В Нью-Йорке прошел марш с «гробами и телами»

В Нью-Йорке люди вышли на улицы с «гробами и телами» на демонстрацию против открытия школ. Видео с места событий публикует Ruptly.

В акции участвовали ученики, их родители и учителя, все они — в масках. Демонстранты опасаются, что переход на очное обучение приведет к новому скачку заражений коронавирусом: макеты гробов и мешки с «трупами» означают последствия возвращения детей в школы.

На кадрах видны баннеры, там написаны лозунги против открытия учебных заведений: «Школы крайне опасны», «Я учу поэзии, а не педиатрии», «Жизни учеников важны!» Отмечается, что протестующие прошли маршем от штаб-квартиры федерации учителей до офисов департамента образования.

В начале августа мэр Нью-Йорка Билл де Блазио представил план, согласно которому городские школы смогут открыться в сентябре. Де Блазио предлагает перейти в офлайн-образование, если порог заболеваемости COVID-19 не будет превышать три процента. При этом очное обучение будет проводиться не всю неделю, а только два-три дня — в зависимости от числа желающих.

При этом, по последним данным, число зараженных коронавирусом в США превысило 4,71 миллиона. От вызванных пневмонией COVID-19 осложнений погибли 155 402 человека.

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