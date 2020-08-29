Российский певец Николай Басков рассказал о своих симпатиях. Так, во время церемонии вручения премии Fashion Summer Awards он признался журналистке, что его сердце сейчас занято «наполовину». Об этом пишет издание «Собеседник».

Артист пояснил, что в настоящее время у него есть несколько симпатий, однако раскрыть их публично он пока не спешит. Кроме того, корреспондент поинтересовалась у певца упорядоченностью его романтических связей. «Все мои связи — упорядоченные. По-другому быть не может. У меня уже не тот возраст, чтобы увлекаться беспорядочными связями», — пошутил Басков.

Ранее сообщалось, что за период изоляции исполнитель похудел на 15 килограммов. Он рассказал, что таких результатов ему помог достичь спорт в сочетании с диетой и приемом витаминов. Однако в обед, по признанию певца, он иногда позволяет себе съесть мороженое.