Басков объявил о готовности жениться и озвучил требования к супруге

Певец Николай Басков объявил о готовности жениться и завести детей. Его слова передает «Комсомольская правда».

«Уже 13 лет прошло после моего развода, я уже нагулялся, хочу семью, детей и прекрасную жену», — признался Басков.

Артист озвучил требования к будущей супруге. «Для меня уже не так важна яркая внешность девушки, главное, чтобы она была со мной на одной волне, стала бы хозяйкой нашего дома», — отметил он.

Басков подчеркнул, что ранее уже встречался с актрисами, моделями, а также с «не медийными девушками», о которых он не рассказывал прессе. «Сейчас же хочется простого счастья с любимой. Надеюсь, я встречу свою судьбу», — добавил исполнитель.

В декабре 2019 года Басков попросил рэпера Моргенштерна «не *********** [ерепениться]», напомнив ему о своем звании народного артиста Чечни.

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