Басков напомнил Моргенштерну о звании артиста Чечни и попросил «не ***********»

Народный артист России Николай Басков раскритиковал молодежную музыку и исполнителя-блогера Моргенштерна (Morgenshtern) за непонимание смысла жизни. Беседа музыкантов в эфире передачи «Музыкалити» с Максимом Галкиным опубликована на YouTube-канале Gazgolder.

Басков заявил, что смысл и цель жизни — «любовь ко всему».

«Жди дисс завтра», — предупредил Моргенштерн, на что Басков заметил, что все межпозвоночные диски у него на месте. «Пока», — добавил блогер.

«Ты не забывай, я народный артист Чечни, так что сильно не ***********», — отметил Басков.

12 декабря Галкин в эфире «Музыкалити» расспросил у народного артиста РСФСР Льва Лещенко и фронтмена группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного о числе их сексуальных партнеров.

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