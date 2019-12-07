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Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

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Певец Николай Басков рассказал о реакции Софии Ротару на травлю в связи с решением возобновить концерты в России. Об этом сообщает Super.Ru.

«Когда я ей звонил, она была просто подавлена. Какие-то люди в один момент захотели перечеркнуть все, что она делала 50 лет для нашей российской, советской эстрады, это неправильно», — сказал артист. Он добавил, что Ротару всегда была вне политики и «стала заложницей обстоятельств».

Ранее Басков назвал скандал вокруг Ротару открытой травлей и признался, что ему неприятно читать «пышущие ненавистью» комментарии в адрес «поистине великой» звезды.

17 ноября стало известно, что украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды Ретро FM». После этого глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что министерство культуры должно иметь инструменты воздействия на артистов, которые критикуют Россию, «но когда нужно заработать — едут». В связи с этим он призвал игнорировать концерты Ротару.

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