Протестующие против антикоронавирусных мер попытались прорваться в рейхстаг

Демонстрация в Берлине против мер, предпринятых властями в связи с эпидемией коронавируса, переросла в беспорядки у здания рейхстага (парламента Германии). Об этом сообщает Bild.

Протестующие попытались прорваться в здание парламента, однако полиция успела их остановить, применив газовые баллончики. Представители правоохранительных органов сообщили, что потасовка с демонстрантами произошла прямо на ступенях рейхстага.

Отмечается, что в митинге приняли участие около 38 тысяч человек. 300 из них были впоследствии задержаны местной полицией.

Ранее сообщалось, что у посольства России в Берлине произошли столкновения между участниками митинга против связанных с коронавирусом ограничительных мер и сотрудниками полиции. Представитель правоохранительных органов уточнила, что действия протестующих не были направлены на посольство России, и у произошедшего не было политических мотивов.