У посольства России в Берлине произошли столкновения между участниками митинга против связанных с коронавирусом ограничительных мер и сотрудниками полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель правоохранительных органов уточнила, что действия протестующих не были направлены на посольство России, и у произошедшего не было политических мотивов.

Во время инцидента группа людей начала бросать в полицию камни и бутылки. Двое протестующих задержаны.

Около 18 тысяч человек собрались на центральной улице Фридрихштрассе. Это одна из крупнейших акций такого рода за последние несколько лет. На месте дежурят три тысячи сотрудников полиции, пригнаны водометы. В пригородах Берлина были замечены подразделения бундесвера, а также танки.

Некоторые из протестующих вышли на митинг с российскими флагами и начали скандировать «Путин!»