В Берлине запретили митинговать против карантина из-за карантина

Власти Берлина запретили проведение митинга противников карантинных мер в рамках борьбы с коронавирусом, который был заявлен на 29 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местного сенатора по внутренним делам Андреаса Гайзеля.

«Решение не направлено против свободы собраний, это делается для защиты от инфекционной угрозы», — отметил представитель столицы Германии. Он добавил, что сейчас разгар пандемии коронавируса, а статистика по заболевшим растет. Гайзель также напомнил о последней крупной акции 1 августа, когда большинство, по его мнению, намеренно не соблюдали предписанные правила.

По состоянию на 26 августа в Германии коронавирусом в общей сложности заразились 238 тысяч человек. Скончались более 9 тысяч инфицированных. Всего в мире зафиксировано свыше 24 миллионов заболевших.

4 августа глава союза немецких врачей Сузанне Йона объявила о второй волне коронавируса. По ее словам, нынешний подъем не такой сильный, как в марте и апреле, однако он все равно рискует свести на нет успехи, которых страна достигла в борьбе с коронавирусом.