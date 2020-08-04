В Германии заявили о второй волне коронавируса

В Германии началась вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказала глава союза немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона (Susanne Johna), передает Augsburger Allemeine.

«Мы уже находимся на второй, невысокой волне роста [числа заражений]», — заявила Йона. По ее словам, нынешний подъем не такой сильный, как в марте и апреле, однако он все равно рискует свести на нет успехи, которых страна достигла в борьбе с коронавирусом.

Председатель Marburger Bund добавила, что медучреждения в Германии готовы ко второй волне заражений. В то же время сейчас больницы используют несколько другую стратегию: многоуровневую систему оценки угрозы, вместо того чтобы просто оставлять под пациентов с COVID-19 половину коек в реанимациях.

28 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что европейским странам, возможно, грозит вторая волна коронавируса. Он подчеркнул, что знание того, что происходит, должно стать основанием для решительных и эффективных действий.

На данный момент в Германии коронавирусом в общей сложности заразились 212,5 тысячи человек. Скончались более 9,1 тысячи инфицированных. Всего в мире зафиксировано свыше 18,3 миллиона заболевших.