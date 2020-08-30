Два мирных жителя погибли при взрыве бомбы в Афганистане в районе Над-э-Али. Об этом сообщил глава района Айуб Омар Омари, передает РИА Новости.

Придорожная бомба взорвалась в районе провинции Гильменд, расположенной на юге Афганистана. Взрывное устройство сработало утром в воскресенье, 30 августа в то время, как по дороге ехал гражданский автомобиль. Оба погибших были владельцами магазинов.

Ни одна организация еще не взяла на себя ответственность за случившееся.

23 августа при взрыве бомбы в провинции Газни на востоке Афганистана погибли семь человек, в том числе дети.

Ранее бывший афганский президент Хамид Карзай заявил, что так называемая американская «война против терроризма» легла в основу проблем, с которыми Афганистан столкнулся в последние два десятилетия, поскольку велась не в том направлении.