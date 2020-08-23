Мирные жители погибли при взрыве в Афганистане

В провинции Газни на востоке Афганистана у обочины дороги сработало взрывное устройство, передает агентство Anadolu.

В этот момент там проезжал автомобиль с мирными жителями. Погибло семь человек, в том числе дети, сообщил представитель администрации губернатора Газни Вахидулла Джумазада.

Ни одна организация еще не взяла на себя ответственность за случившееся.

Ранее, в июле, в Афганистане девушка застрелила двух бойцов террористического движения «Талибан» (запрещено в России) и ранила еще нескольких после того, как они убили ее родителей за поддержку правительства.