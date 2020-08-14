В Афганистане начали освобождать талибов

Власти Афганистана начали процесс освобождения оставшихся 400 пленных боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), днем ранее уже освободили 80 талибов, со ссылкой на афганские власти сообщает РИА Новости.

«Вчера правительство Исламской Республики Афганистан освободило 80 осужденных талибов из тех 400, освобождение которых санкционировала Лойя Джирга (совет племенных старейшин — прим. "Ленты.ру") для ускорения усилий по ведению прямых переговоров и прочного прекращения огня по всей стране», — приводит агентство заявление правительства.

О готовящемся освобождении пленных стало известно 10 августа. Соответствующий указ подписал президент Афганистана Ашраф Гани.

29 февраля США и «Талибан» впервые за более чем 18 лет войны заключили мир в ходе церемонии в катарской Дохе. Документ должен привести к миру в Афганистане, согласно ему, между властями и боевиками должен состояться обмен пленными. Госсекретарь США Майкл Помпео призывал талибов выполнять обещание о разрыве связей с «Аль-Каидой» и поддержать борьбу против «Исламского государства» (обе организации запрещены в России).

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах боевики находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны пытаются найти способы достичь политического компромисса.