Полицейские сняли шлемы перед протестующими у посольства России в Берлине

Сотрудники полиции сняли шлемы перед участниками акции протеста против мер, которые власти принимают в рамках борьбы с коронавирусом. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах видно, как правоохранители стоят перед протестующими у здания посольства России в Берлине и снимают шлемы под возгласы собравшихся.

Митинги в Берлине начались накануне, 29 августа. Ранее сообщалось, что на центральной улице Фридрихштрассе собралось около 18 тысяч человек, это одна из крупнейших акций такого рода за последние несколько лет. За нарушение общественного порядка были задержаны около 300 манифестантов.

Организатором акций протеса выступило движение Querdenken 711. Участники мероприятий считают, что власти ограничивают их свободу, они требуют отменить антикоронавирусные меры.