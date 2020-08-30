Жена Владимира Андреева рассказала о последних днях жизни актера

Жена актера Владимира Андреева Наталья Селезнева рассказала о его последних днях жизни. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По ее словам, артист «неважно себя чувствовал» вследствие ишемической болезни сердца.

Андреев умер, когда его супруги не было рядом. Селезнева была вынуждена поехать в Москву, поскольку в их квартире лопнул шланг стиральной машины.« Я чувствовала, что что-то случится. Он лежал, тяжело дышал, врачи приходили. Я думала, все быстро сделаю и вернусь, но… Позвонила женщина, которая живет у нас на даче уже 14 лет, и сообщила, что Володи... его больше нет», — рассказала жена.

Народный артист СССР, актер и театральный режиссер Владимир Андреев умер 29 августа. За два дня до смерти ему исполнилось 90 лет. Андреев — лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», обладатель театральной премии «Золотая маска». Как профессор ГИТИСа заведовал в вузе кафедрой мастерства актера.