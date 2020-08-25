Умер народный артист России и солист Большого театра Владимир Никонов, сообщает РИА Новости во вторник, 25 августа.

«Сегодня в 67-й больнице на 83-м году жизни скоропостижно скончался народный артист России, с 1957-го по 1978-й солист балета Большого театра России, педагог-репетитор Владимир Леонидович Никонов», — рассказали в пресс-службе театра. Причину смерти артиста там не уточнили.

Никонов родился 28 ноября 1937 года. После окончания Московского хореографического училища его приняли в балетную труппу Большого театра. В 41 год он начал работать педагогом-репетитором.

3 июля народный артист России Александр Петров, старейший актер Театра Российской армии, скончался в Москве. Петров умер после продолжительной болезни. Ему было 98 лет. Его последним спектаклем стала постановка «Судьба одного дома», посвященная победе в Великой Отечественной войне.