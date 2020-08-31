Россиянин вывел из страны почти два миллиарда рублей и попался ФСБ

Житель Калининградской области нелегально вывел за границу почти два миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, передает РБК.

По данным следствия, подозреваемый при помощи юрлица, созданного для вывода денег, перевел за границу свыше 1,9 миллиарда рублей под видом фиктивных закупок.

В отношении подозреваемого в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее 31 августа сообщалось, что сотрудники ФСБ ликвидировали законспирированную ячейку сборщиков денег террористам. В период с 2016 по 2017 год подозреваемые собрали 500 тысяч рублей. При этом часть их сообщников уже осуждена за финансирование терроризма.