ФСБ сообщила о ликвидации законспирированной ячейки сборщиков денег террористам

Сотрудники ФСБ ликвидировали законспирированную ячейку сборщиков денег террористам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Спецслужбы задержали шестерых человек, которые занимались финансированием боевиков из запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Группировка действовала в Московском регионе, Дагестане, Красноярском крае, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности.

Известно, что в период с 2016 по 2017 год подозреваемые собрали 500 тысяч рублей. Часть их сообщников осуждена за финансирование терроризма, отметили в ФСБ.

Ведомство опубликовало оперативное видео задержания подозреваемых.

t.me

На кадрах видны бойцы спецназа, которые врываются в квартиры сборщиков, укладывают их на пол и надевают наручники.

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