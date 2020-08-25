В Чечне заочно выдали российский паспорт воюющей в Сирии женщине

Бывшего начальника управления Федеральной миграционной службы (ФМС) России по Чечне Исмаила Усманова обвиняют в выдаче российского паспорта воюющей в Сирии на стороне боевиков женщине. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, к чиновнику пришел родственник и попросил оформить ей паспорт заочно, чтобы она могла вернуться в республику из Сирии. Усманову передали фотографию женщины в хиджабе.

Следствие вменило экс-главе УФМС четыре эпизода незаконной выдачи документов в 2014 году. Так, обладателями российского паспорта стали лица без гражданства РФ (житель Казахстана стал россиянином, при этом он никогда не был в России) или находившиеся в розыске по обвинению в незаконном обороте оружия. Их родственники приходили к Усманову и даже не скрывали от него, что в документах нуждаются граждане, у которых проблемы с законом. Они указывали вымышленные данные, которые не проверялись сотрудниками паспортного стола, если приказ об оформлении паспорта отдавал Усманов.

Руководствовался ли чиновник корыстным интересом, помогая просителям, не сообщается.

Усманов проработал начальником УФМС Чечни семь лет, его уволили в начале 2019 года, а затем против него на основании материалов ФСБ возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Он признал вину и попросил судить его в особом порядке, который предусматривает минимальное наказание, без исследования доказательств.

Суд приговорил Усманова к трем годам условно, запретив ему на такой же срок занимать должности в госструктурах.

Его предшественник на этой должности Асу Дудуркаев был уволен после того, как его дочь уехала в Сирию и вышла там замуж за полевого командира чеченского происхождения.

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