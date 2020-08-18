Раскрыт план перевоспитания вывезенных из Москвы чеченцев

Духовно-нравственное воспитание молодежи в Чечне основывается на пути первого президента республики Ахмата Кадырова, который приравнивал наркоманию к терроризму. Об этом сообщил на своей странице в Instagram племянник главы республики, глава Совета безопасности Чечни Хамзат Кадыров.

По его словам, он встретился с молодежью, которую из-за неподобающего поведения вернули из Москвы домой. «У меня состоялась обстоятельная беседа с ребятами, которая, хочется верить, поможет им вернуться на правильный путь», — написал Кадыров.

Глава Совбеза Чечни также раскрыл план по перевоспитанию вывезенных чеченцев — он отметил, что обсудил с молодыми людьми условия, которые созданы в республике для реализации молодежи. Хамзат Кадыров пообещал поддержать провинившихся не только по линии спорта, но и в трудоустройстве и других вопросах.

О том, что власти Чечни вернули в республику больше 100 человек за «недостойные поступки», сообщалось в начале августа. По данным руководства Чечни, молодые люди употребляли наркотики и нарушали общественный порядок.