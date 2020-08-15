Чеченцы избили охранников рынка в Крыму за отказ пустить в туалет

Уроженцы Чечни избили охранников рынка в Крыму за отказ пустить одного из них в туалет. Об этом сообщает издание «Подъем».

Инцидент произошел в Евпатории. Нападавших было около 20 человек. «Ночью залез чеченец помочиться, мы его начали выгонять. Он приехал с друзьями — человек 20 с арматурами, начали нападать. Наш схватил топор и кинулся на чеченцев, те стали убегать», — рассказал один из пострадавших.

По его словам, после этого один из нападавших залез на забор, но не смог слезть и упал прямо в яму раскопок Керкенитиды. Полиция не смогла его догнать.

Сотрудники правоохранительных органов Крыма начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве компания чеченцев избила кричавшего «Да, я русский!» мужчину. Очевидцы поначалу не пытались разнять дерущихся, а угрожали вызвать полицию. Нападавшие не хотели мириться с тем, что мужчина не признавал авторитет одного из них, поэтому избили его.