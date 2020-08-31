Змея попыталась съесть сама себя и попала на видео

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Видео со змеей, которая пытается съесть собственный хвост, стало вирусным в соцсетях. На запись обратило внимание издание Republic World.

Ролик опубликовал в Twitter офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda). На записи длиной 32 секунды змея кусает сама себя за хвост. Затем видно, как кто-то льет жидкую субстанцию в рот змеи, после чего рептилия отпускает свой хвост.

Нанда пояснил, что змеи, которые едят сородичей, часто путают собственный хвост с хвостом другой змеи и начинают поедать сами себя.

Видео собрало более 12 тысяч просмотров, тысячу лайков и 270 ретвитов и комментариев. Согласно подписи к ролику, это идеальная иллюстрация бесконечного цикла жизни и смерти.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Прачинбури трехметровая королевская кобра догнала и проглотила другую змею того же вида на глазах у детей. Прибывшие на место происшествия змееловы, которых вызвал кто-то из очевидцев, застали конец трапезы.