Трехметровая кобра догнала и проглотила собрата на глазах у детей

В таиландской провинции Прачинбури трехметровая королевская кобра догнала и проглотила другую змею того же вида на глазах у детей. Об этом пишет Newsflare.

Черная змея длиной 3,7 метра преследовала собрата в воде. Настигнув его, она вытащила добычу на берег и начала пожирать. Прибывшие на место происшествия змееловы, которых вызвал кто-то из очевидцев, застали конец трапезы. Изо рта первой кобры все еще выглядывал хвост второй, которую она не успела проглотить целиком.

«Жертва, находившаяся во рту более крупной змеи, была уже мертва, — утверждает один из змееловов. — Мы не могли ей помочь, поскольку это естественная экосистема». Королевскую кобру поместили в мешок, отвезли в лес и отпустили.

Королевские кобры считаются самыми крупными ядовитыми змеями на планете. Их яд вызывает паралич дыхательной мускулатуры и остановку дыхания. Уже через 15 минут после укуса человек может умереть. В природе королевские кобры питаются преимущественно змеями других видов. Могут обходиться без еды до трех месяцев.

В 2019 году сообщалось, что в Китае от укуса королевской кобры погиб мужчина. Змея укусила его, когда он позировал с ней для фотографии.

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