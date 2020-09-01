Президент Владимир Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой», несмотря на то, что ее экономика является сырьевой. Об этом пишет ТАСС.

По слова главы государства, пандемия коронавируса продемонстрировала, что Россия является страной с ярко выраженными технологическими возможностями, которые она в состоянии быстро развивать и адаптировать к вызовам.

Сравнение России с бензоколонкой принадлежит покойному американскому политику Джону Маккейну. Он в 2014 году заявил, что Россия является «бензоколонкой, пытающейся выдать себя за страну». Его коллега сенатор США Линдси Грэм, также критиковавший Москву, сопоставил Россию с нефтегазовой компанией. Кроме того, политики сравнивали российское правительство с экспортером нефтехимической продукции.