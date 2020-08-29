Трамп пожаловался на необходимость покупать нефть в России

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в том, что из-за их решений правительству приходится покупать нефть в России. Об этом он заявил в ходе выступления в Нью-Гэмпшире, трансляцию вело издание The Hill.

Американский лидер обратил внимание на то, что в регионе Новая Англия на северо-востоке США самые высокие цены на электроэнергию в стране. «Вы знаете, почему? Потому что губернатор [Нью-Йорка демократ Эндрю] Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхушку штата Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда прийти», — пояснил он.

В связи с этим США приходится покупать энергию в России, подчеркнул глава Белого дома. «Вы не знали? У вас много судов из России», — возмутился Трамп.

По данным Федеральной таможенной службы, Москва увеличила поставки нефтепродуктов и за полгода поставила в США более 9 миллионов тонн сырья на 2,2 миллиарда долларов. Этот показатель стал рекордным как минимум с 2004 года. Общий импорт нефти и нефтепродуктов из России в США оценивался в 13,8 миллиарда долларов за 2019 год, а среднесуточный объем составлял 515 тысяч баррелей нефти в день.