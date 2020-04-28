Американцам стало негде хранить лишнюю нефть

Американским компаниям стало негде хранить лишнюю нефть, и они начали заключать контракты на временное размещение сырья в Стратегическом нефтяном резерве США. Об этом пишет Bloomberg.

Министерство энергетики США еще 14 апреля сообщило, что обсуждает с местными нефтяными компания возможность сдачи в аренду объемов в стратегическом резерве страны для хранения сырья. Тогда говорилось, что основные объемы нефти могут поступить в резерв в мае-июне 2020 года.

По данным собеседника агентства, ведомство в итоге заключило контракты на аренду с компаниями объема, соответствующего 23 миллионам баррелей. По информации Bloomberg, в апреле американские нефтяники уже закачали в резерв 1,1 миллиона баррелей. Получить назад свое сырье компании могут до марта 2021 года. С них будет удержана небольшая доля в качестве платы за хранение.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон на фоне исторического падения цен на нефть воспользуется моментом для пополнения стратегического резерва дешевым сырьем. В планах Соединенных Штатов закачать в хранилища до 75 миллионов баррелей. Трамп добавил, что впервые за долгое время государственные нефтяные резервы будут полностью заполнены.

Максимальный объем Стратегического нефтяного резерва США составляет 713,5 миллиона баррелей. Его создали после мирового энергетического кризиса 1973 года на случай ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах содержится около 635 миллионов баррелей нефти.

Цены на нефть падают в 2020 году на фоне снижения спроса из-за пандемии коронавируса и заполнения мировых хранилищ. В апреле стоимость американского сырья WTI опускалась ниже нуля. 20 апреля майские фьючерсы на сырье падали до минус 40 долларов за баррель.

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