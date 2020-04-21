Трамп усмотрел в падении цен на нефть возможность полностью заполнить резервы

Президент США Дональд Трамп усмотрел в падении цен на нефть возможность полностью заполнить национальные резервы. Он объявил об этом на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

«В связи с рекордно низкой ценой на нефть, которую вы наблюдаете, <...> мы заполняем наши национальные нефтяные резервы <...>, стратегические резервы. Мы рассчитываем направить до 75 миллионов баррелей в хранилища, это заполнит их. Впервые за долгое время он будет заполнен, мы получаем это по правильной цене», — сказал американский лидер.

Максимальный объем стратегического нефтяного резерва США составляет 713,5 миллиона баррелей. Он был создан в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах содержится около 635 миллионов баррелей нефти.

Ранее сообщалось, что американская нефть поставила рекорд отрицательной стоимости. 20 апреля в 21:32 по московскому времени цена WTI упала почти до минус 40 долларов за баррель.

Снижение цен связано с опасениями по поводу переполнения американских нефтехранилищ. Отмечалось, что стоимость майских контрактов на поставку WTI опустились до минимума с конца прошлого века. Отдельные техасские компании начали распродавать сырье по два доллара. Эксперты не исключили, что ситуация ухудшится, и производители массово начнут платить клиентам, чтобы те забрали нефть.

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