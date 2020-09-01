Анатолий Сердюков объяснил поправку о президентских сроках

России сейчас не нужна смена руководства, так как это будет «хуже, чем можно представить». Таким образом глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков объяснил в интервью РБК необходимость поправки о президентских сроках.

По его словам, страна сейчас находится в непростом периоде развития. В этой ситуации Сердюков выступает за стабильность. Глава «Ростеха» добавил, что принимал участие в голосовании и отдал свой голос за поправки в Конституцию.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что глава государства Владимир Путин постоянно работает над укреплением стабильности в стране. Он напомнил, что «20 лет мы жили в государстве, которое было на грани развала, которое жило в условиях угроз внутри и снаружи».

Голосование по поправкам к Конституции проходило в России с 25 июня по 1 июля. На общее голосование было вынесено сразу 206 поправок, в том числе о президентских сроках — она позволит Путину вновь баллотироваться в президенты после окончания полномочий в 2024 году. Изменения в Основной закон поддержали 77,92 процента голосовавших.

Все поправки перед голосованием одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.