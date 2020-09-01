Сердюков раскрыл перспективы Су-57

Глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков в интервью РБК раскрыл перспективы истребителя С-57 на внешнем рынке.

«До тех пор, пока мы не поставим достаточно машин в собственную армию, вряд ли будет заметный спрос на внешнем рынке. Это всегда взаимосвязанные вещи», — сказал топ-менеджер.

По его словам, в настоящее время «задача номер один — поставить самолет в Вооруженные силы России». Сердюков отметил, что корпорация уже предлагает самолет иностранцам. «Кому не скажу, пока рано», — добавил руководитель.

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В интервью Сердюков также подтвердил планы компаний «Сухой» и «МиГ» по совместному созданию истребителя шестого поколения. «Но пока все в стадии обсуждений, о деталях рано говорить», — отметил топ-менеджер.

В июле генеральный директор «Сухого» и «МиГа» Илья Тарасенко заявил, что эти две компании будут работать над истребителем шестого поколения. По его словам, «объединение потенциалов в рамках общих задач и общих целей — это колоссальная возможность сделать серьезный рывок».

В феврале американская компания Lockheed Martin на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (Флорида) показала кадры с истребителем шестого поколения.