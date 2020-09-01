Россиянам пообещали скорое наступление бабьего лета

Бабье лето придет в центральную часть России после 9 сентября. Об этом РИА Новости рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, у бабьего лета нет определенного срока. Кроме того, хорошая погода осенью может устанавливаться не каждый год. По последним моделям синоптиков, антициклон появится над Москвой, Тверской, Калужской, Тульской областях и других регионах центральной России в период с 9 по 11 сентября. «Он будет обширный и задержится на несколько дней, максимум до семи суток», — пообещал Варакин.

Он также раскрыл прогноз, согласно которому наступившей осенью может быть два бабьих лета. «Одно в начале сентября, а второе — во второй половине осени Сначала "подождит", а потом наступают хорошие солнечные дни без осадков», — отметил представитель Росгидромета. Так, второй период потепления может прийтись на октябрь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил, что бабье лето может наступить в любой день сентября или первой декады октября. Оно связано с приходом азовского антициклона, который бывает примерно раз в два-три года. При этом период бабьего лета сменяет затяжное ненастье.