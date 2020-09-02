Шойгу назвал главного врага

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал телефон главным врагом многих людей. Соответствующее заявление он сделал в интервью РИА Новости и «Комсомольской правде», показав на лежащий на столе смартфон.

По мнению министра, многие сегодня живут «коротко и неподробно» из-за гаджетов, которые заменяют им реальную жизнь. «За счет гаджетов и огромного потока часто совершенно ненужной информации нам кажется, что мы живем насыщенно, бурно. А на самом деле нет — мы живем в сиюминутном информационном пространстве», — сказал он.

Шойгу призывает россиян отказаться от излишней информации и увидеть страну своими глазами.

В феврале 2018 года американские ученые пришли к выводу, что мобильные телефоны не могут нанести вред человеческому здоровью при помощи радиочастотного излучения. Годом ранее специалисты из Калифорнии заявил, что оставленный рядом со спящим человеком гаджет увеличивает риск рака и бесплодия.