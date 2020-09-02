Найдено необычное решение величайшей загадки Вселенной

Ученые Гавайского университета в Маноа объяснили ускоренное расширение Вселенной существованием экзотических объектов, напоминающих черные дыры, но состоящих из темной энергии. Согласно гипотезе, эти необычные объекты, называемые геодами (GEODE, Generic Objects of Dark Energy), в больших количествах содержатся в пустом пространстве между галактиками. Результаты научной работы, в которых раскрывается новый взгляд на одну из величайших загадок Вселенной, опубликованы в журнале Astrophysical Journal.

Геоды внешне напоминают черные дыры, однако вместо сингулярности в центре они содержат темную энергию, окруженную вращающимся слоем материи. Предполагается, что они перемещаются в пространстве так же, как черные дыры. Это создает проблему для использования геодов в качестве объяснения ускоренного расширения Вселенной, поскольку в этом случае необходимо гигантское количество этих объектов. Если бы они находились вблизи видимой материи подобно обычным черным дырам, то это повлияло бы на галактики вроде Млечного Пути.

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Однако исследователи нашли решение этой проблемы, доказав, что геоды, если они существуют, в нужном количестве содержатся в пространстве между галактиками. На это распределение влияет скорость вращения слоя материала вокруг ядра темной энергии. Согласно решениям уравнений Эйнштейна, если скорость небольшая, то геоды, чья масса растет с расширением Вселенной, быстро сливаются друг с другом. Однако если вращение происходит со скоростью, близкой к скорости света, начинает доминировать эффект, способствующий отталкиванию геодов друг от друга.

В ранней Вселенной геоды могли возникать при гибели крупных массивных звезд, относящихся к первому поколению звезд после Большого взрыва (население III), после чего поглощали большие объемы газов и другие звезды. В результате они начинали быстро вращаться, и большинство геодов дистанцировались в области, которые затем превратились в пустоты между современными галактиками. Это делает их потенциально обнаруживаемыми, хотя ранее считалось, что существование геодов принципиально нельзя доказать из-за их неотличимости от черных дыр. Геоды, оставшиеся от населения III, объясняют ускоренное расширение Вселенной.

Ускоренное расширение Вселенной является одним из доказательств присутствия темной энергии, которая, в соответствии с моделью Фридмана — Робертсона — Уокера, равномерно заполняет пространство и имеет постоянную плотность.