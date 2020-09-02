В России снимут фильм об акции «Зеленая линия фронта»

В Смоленской области снимут фильм о патриотической акции «Зеленая линия фронта», направленной на увековечивание памяти о защитниках отечества. Об этом заявил инициатор проекта, председатель Смоленского отделения Военно-исторического общества Андрей Рожков, передает агентство i.ru.

«У меня возникла идея собрать видеоматериалы, ролики, которые записывают участники акции, и сделать небольшой фильм, акцентировав внимание на сплоченности и единении жителей Смоленской земли, а также на выражении благодарности нашим предкам за великую Победу. В настоящее время я заканчиваю монтаж и совсем скоро буду готов представить результат этой работы общественности», — сказал Рожков.

Инициативу активистов поддержал глава региона Алексей Островский.

«Прекрасная идея! Такие фильмы формируют в молодых людях важнейшие духовные ценности: верность Отчизне, гордость за героическое прошлое нашей Родины. Я с удовольствием посмотрю фильм о «Зеленой линии фронта»», — отметил губернатор. Также глава региона выразил готовность помочь с его распространением и показом на телеканале «Регион-67».

Акция «Зеленая линия фронта» стартовала в Смоленской области в 2020 году.

В рамках проекта любой желающий может посадить дерево и записать видео с рассказом об участнике Великой Отечественной войны или событиях, которые происходили в то время. К патриотической акции также присоединились жители Томской и Кемеровской областей, острова Сахалин.