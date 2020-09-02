Отдохнувшая в Турции при пандемии россиянка поделилась шоком от количества людей

Россиянка, которая отправилась отдыхать в Турцию во время пандемии коронавируса, поделилась шоком от количеств людей в отелях. Снимки она разместила в своем блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам женщины, в пятизвездочном отеле, который она выбрала для отпуска, было очень много туристов. «Если я не ошибаюсь, то отелям разрешено заполняться не более чем на 70 процентов. Но что я вижу по факту… На территории отеля не протолкнуться», — уточнила она и прикрепила к публикации серию фотографий.

На кадрах видно, что в бассейнах купается очень много постояльцев, а рядом с горками собираются длинные очереди. Туристка уточнила, что людей было много не только возле десяти бассейнов гостиницы, но и на пляже, а все лежаки всегда были заняты.

Тем не менее автор материала считает, что отель стоил своих денег, поскольку предлагал большие скидки на отдых в сентябре.

Ранее эта же блогерша рассказала, как отели Турции наживаются на туристах, не выполняя часть услуг. По словам путешественницы, многие гостиницы предлагают постояльцам выгодные скидки выше 50 процентов, но при этом придумывают разные способы сэкономить. Например, в ее отеле был закрыт фитнес-зал, а в хаммам нужно было «прорывать с боем».