У выигравшей от коронавируса страны начались проблемы

В экономике Австралии, которую прежде называли одной из выигравших от коронавируса стран, начались проблемы. Об этом заявил министр финансов Джош Фриденберг, слова которого приводит CNBC.

«Наш рекордный период непрерывного экономического роста на протяжении последних 28 лет подошел к концу», — сказал чиновник, добавив, что страна официально вступила в рецессию.

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По его словам, главная причина спада связана с ограничениями, введенными для борьбы с распространением коронавируса. Нынешние трудности Фриденберг назвал беспрецедентными для Австралии и ее жителей, но подчеркнул, что надежда на выход из кризиса есть.

По итогам второго квартала ВВП Австралии снизился на 5,9 процента, в то время как банк HSBC прогнозировал 7,5 процента.

Прежде Австралию — наравне с Новой Зеландией и Южной Кореей — называли страной, извлекшей выгоду из пандемии коронавируса благодаря эффективным и вовремя принятым правительством мерам, которые привлекли международных инвесторов и стимулировали их покупать госдолг.

Следствием стало укрепление национальной валюты — австралийского доллара. Тезис является неоднозначным, поскольку крепкая валюта играет против экспортеров, снижая конкурентоспособность их продукции. Однако придерживающиеся такой точки зрения экономисты отмечали, что страны смогли таким образом привлечь дополнительные международные инвестиции.