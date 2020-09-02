В Белоруссию прилетел VIP-самолет с Ближнего Востока

Пассажирский самолет Airbus A340 авиакомпании Qatar Amiri Flight, обслуживающей только VIP-пассажиров, прилетел в Минск из столицы Катара Дохи. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Как стало известно каналу, часть пассажиров рейса с Ближнего Востока сняли президентский люкс в гостинице «Пекин» и еще около 20 номеров со сроком проживания до одной недели. «По неподтвержденным данным, к своему белорусскому коллеге и его начальству прибыл один из высокопоставленных катарских силовиков», — говорится в сообщении.

Судя по фотографиям, опубликованным в Instagram-аккаунте сотрудника минского аэропорта, прибывший самолет — Airbus A340-300. Воздушное судно этой модификации в Катаре есть только у авиакомпании Qatar Amiri Flight, которая принадлежит правительству Катара и обслуживает исключительно королевскую семью и высокопоставленных чиновников.

В конце августа сообщалось о сформированном в России резерве силовиков, который в случае необходимости отправится в Белоруссию. Президент России Владимир Путин уточнял, что сотрудники правоохранительных органов вылетят в соседнюю республику, если ситуация там выйдет из-под контроля.

В Белоруссии более трех недель продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад. Он пообещал сохранить общее с Путиным отечество, которое, по его словам, простирается от Бреста до Владивостока.